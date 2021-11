Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni sempre più vicini nella casa

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra ormai definitivamente tramontata. Anche se ogni tanto la principessa tenta di riavvicinarsi al giovane, Manuel mette subito le cose in chiaro e cerca in tutti i modi di evitare fraintendimenti. Ma nell’ultimo periodo Manuel sembra esser entrato molto in sintonia con un’altra ragazza presente nella casa: Sophie Codegoni. Anche l’ex di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un flirt concluso male con Gianmaria Antinolfi e ora a quanto pare si sta avvicinando a Bortuzzo.

I due nelle ultime ore hanno parlato molto. “Io riesco a mettere uno stop perché lo voglio e anche tu puoi farlo” – ha consigliato Manuel Bortuzzo a Sophie per quanto riguarda il suo flirt con Gianmaria – “Diventa anche show… Lucrezia, per esempio, sa tutto ma poi Alfonso dice ‘le cognatine, le cose..’, ci sta. Tu però sai la tua verità e cosa vuoi dire veramente ma lo show è show”.

Fonte: web

E ancora: “Non ti arrabbiare nemmeno… Fidati perché dopo può risultare che una reazione del genere… utilizza l’indifferenza”.

“È vero, hai ragione… devo venire da te quando mi arrabbio!” – la risposta di Sophie dopo aver abbracciato un Manuel Bortuzzo che è parso raggiante. Il loro avvicinamento sta già facendo sognare il popolo dei social che vedono una grande sintonia tra di loro e sperano possano avvicinarsi sempre di più. Sono già diversi i tweet sulla complicità dei due ragazzi.

Staremo a vedere come la prenderà la principessa Lulù che già qualche settimana fa fece una scenata di gelosia proprio per il troppo avvicinamento di Sophie. “Questo a me mette molta ansia, perché ho già dei problemi di mio e quindi questa situazione mi dà serenità e la voglio solo per me” – disse.