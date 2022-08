Dimenticata Lulu, nuovo amore per Manuel. A rapire il suo cuore una famosa tiktoker.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi adesso è ufficiale: Manuel Bortuzzo ha dimenticato ufficialmente Lulu Selassie ed ha ritrovato l’amore. L’annuncio è arrivato proprio da parte dei diretti interessati tramite alcune storie Instagram.

Manuel ha in questo modo svelato l’identità della ragazza che ha rapito il suo cuore. Si tratta di Angelica Benevieri. Anche la giovane ha ufficializzato la relazione postando una tenera foto che ritrae lei intenta a baciare Manuel. Il tutto accompagnato da un tenero cuoricino. Ma chi è Angelica Benevieri?

Fonte: web

Angelica è una tiktoker molto famosa sul social cinese dove vanta 270mila followers. La ventenne influencer e modella nonostante la giovane età vanta anche già qualche apparizione nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato infatti a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Non è chiaro come i due si siano conosciuti ma le indiscrezioni che andavano avanti da alcuni giorni ora sono finalmente diventate certezze.

Come avrà preso la notizia Lulu Selassie? Al momento dai canali social della ragazza silenzio totale. Non è chiaro come abbia reagito alla notizia. Di sicuro la giovane sarà stata tempestata di domande da parte dei suoi fan su cosa ne pensa della nuova fiamma di Manuel.

Vedremo se magari nei prossimi giorni Lulu intenderà uscire allo scoperto dicendo la sua sulla nuova relazione dell’ex concorrente GF.

In questi mesi dopo l’annuncio della fine della relazione con Lulu, accanto a Manuel sono state avvicinate diverse persone. Prima si era parlato di un ritorno di fiamma con la ex Federica Pizzi solo perché erano stati pizzicati insieme ad una festa.

Poi alcuni pettegoli del web si erano convinti che l’atleta si stesse frequentando con la tiktoker Cecilia Cantarano. Notizia poi prontamente smentita dalla diretta interessata e anche in un modo abbastanza piccato.