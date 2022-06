Manuel Priori: il tik toker racconta la lotta contro il Vaiolo Delle Scimmie

Manuel Priori è un giovane Tik Toker da milioni di visualizzazioni e lavora come beauty influencer sui social. Dopo un viaggio di lavoro a Tel Aviv, il 22enne è stato colpito dal Vaiolo Delle Scimmie. Alla luce di questo, lui stesso ha deciso di raccontare su social la lotta contro la malattia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo aver trascorso qualche giorno a Tel Aviv per questioni lavorative, Manuel Priori ha scoperto di avere il Vaiolo Delle Scimmie. Così come riferito da lui stesso, è nella città israeliana che ha iniziato ad accusare i primi sintomi:

Ho contratto il vaiolo circa due settimane fa, da un mio amico stretto: lui non sapeva di essere positivo, non aveva i sintomi e aveva la malattia ancora in uno stato di incubazione. Però è stato proprio a Tel Aviv che ho iniziato ad accusare i sintomi: primo fra tutti la febbre, che però ho attribuito ad un’insolazione. Poi ho cominciato a notare qualche brufolo sul mio corpo, ma io soffro di acne quindi per me è normale. Soltanto gli ultimi giorni mi è spuntata una bolla che inizialmente pensavo fosse un brufolo sulla nocca dell’indice della mano destra, un punto stranissimo per un brufolo. Avevo iniziato ad avere anche delle bolle sui genitali e sulla pancia piuttosto strane.