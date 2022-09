Manuel Vallicella, parla il fratello Cristian: “Non ascoltate persone che dicono cavolate”

La notizia della tragica scomparsa di Manuel Vallicella ha fatto sprofondare tutti noi nella tristezza più totale. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita a soli 35 anni. Nel corso delle ultime ore il fratello di Manuel ha rotto il silenzio e si è esposto sul tragico lutto piombato sulla sua famiglia.

Nella giornata di ieri sono stati molti i media che si sono interessati alla prematura scomparsa del giovane Manuel. Le notizie pubblicate sono state talmente tante che Cristian, il fratello dell’ex tronista, è stato costretto ad intervenire per fare alcuni chiarimenti.

In particolar modo, Cristian Vallicella ha cercato di smentire alcune delle numerose notizie che stanno circolando da ieri. Tramite alcune Instagram Stories, il fratello di Manuel ha scritto:

E, continuando, Cristian Vallicella ha dichiarato:

Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!