Per la scomparsa del 35enne che ha partecipato a Uomini e donne, tutti piangono la sua scomparsa prematura, dovuta alla depressione. L’addio a Manuel Vallicella nei funerali che si terranno a breve sarà davvero molto commovente, perché tutti si chiedono ancora perchè.

Manuel Vallicella ha deciso di farla finita. Tutti gli amici sono senza parole: chi lo conosceva non si aspettava un epilogo del genere e ancora non si capacitano di come non si siano accorti prima di questa sua condizione.

Tutta Italia aveva conosciuto Manuel Vallicella, grazie alla partecipazione alla trasmissione televisiva Uomini e donne. Prima era stato corteggiatore e poi aveva occupato la sedia più importante, quella da tronista.

Anche il programma televisivo che lo ha reso famoso in tutta Italia ha voluto ricordare il 35enne sui social.

Ciao Manuel <3 RIP

Questa la scritta che accompagna una foto di Manuel, quando era anche sul trono del programma tv di Maria De Filippi. In tanti lo hanno ricordato in queste ore.

Come quello di Ludovica Valli, che era stata corteggiata da lui:

Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci. Sono senza parole. Davvero sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare. Che la terra ti sia lieve. Fai buon viaggio.

Manuel Vallicella funerali: l’ultimo addio all’ex tronista di Uomini e donne di 35 anni

I funerali del 35enne si dovrebbero tenere nella giornata di venerdì 23 settembre 2022, come riportato dall’amico Amedeo Venza, una delle prime persone a confermare l’estremo gesto di Manuel Vallicella. La depressione gli ha impedito di vivere liberamente la sua vita, fino a quando non ha deciso di farla finita, lasciando questo mondo che gli provocava solo tristezza e inadeguatezza. Gli amici gli sono sempre stati vicino, ma non è bastato.

Il rito funebre dovrebbe tenersi alle ore 15 di venerdì presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata (Strà) a Colognola ai Colli, in provincia di Verona in Veneto. Sarà l’occasione per tutti gli amici, i parenti e chi gli ha voluto bene di dire addio per sempre al 35enne, che non aveva mai superato la perdita della madre, scomparsa 3 anni fa, nel 2019.