Manuel Vallicella, Valentina Vignali dedica un tatuaggio all’ex tronista

La prematura scomparsa di Manuel Vallicella ha fatto sprofondare tutti nella tristezza più totale. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita a soli 35 anni. Nel corso delle ultime ore Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di fare per lui un commovente gesto.

La notizia della morte di Manuel Vallicella ha sconvolto anche Valentina Vignali. La cestista nonché ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di dedicare al suo amico scomparso prematuramente un tatuaggio, quello che avrebbe dovuto fare nel suo studio. A riguardo, queste sono state le parole dell’influencer:

Te l’avevo promesso. Dovevo farlo da te, forse avremmo scelto un disegno insieme, o ci saremmo fatti una stronzata uguale. Alla fine invece ci sei finito tu sul mio braccio, Manuel.

Ma le parole di Valentina Vignali per il suo amico Manuel non finiscono qui. Sulla sua pagina Instagram l’influencer ha scritto:

Morte Manuel Vallicella, le parole di Valentina Vignali dopo la tragica notizia

In seguito alla notizia della prematura scomparsa di Manuel Vallicella, Valentina Vignali ha deciso di rivolgere l’ultimo saluto all’ex tronista con queste parole:

Non riesco a dormire. Voglio ricordarti mentre mi consolavi quando ero giù di morale, con tutti quei pizzicotti che mi facevano inza**are. Mi lasciavi i lividi e io ti urlavo in faccia che sembravo un dalmata per colpa tua, poi scoppiavamo sempre a ridere.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto:

Voglio ricordarti quando mi prendevi in braccio e mi sporgevi a 3000 metri d’altezza sulla neve e mi dicevi: “Tranquilla, ti tengo io!”. Delle serate insieme dove volevi ogni volta far parlare me al microfono perché eri sempre il più timido, delle cose che ci siamo detti soprattutto senza parlare.

Infine, concludendo, la Vignali ha aggiunto: