Manuela Arcuri, il consiglio dopo il matrimonio: “Sposatevi avendo già un bambino”

Manuela Arcuri lo scorso sabato è convolata a nozze con il suo amato Giovanni di Gianfrancesco dopo dieci lunghi anni d’amore. Un sentimento profondo, intenso ma soprattutto pieno di emozioni che ha coronato con le sue nozze da favola al Castello di Bracciano.

La meravigliosa showgirl ha deciso di creare una cerimonia intima, invitando solo la sua famiglia e pochi altri amici del piccolo schermo. Tra questi Manuela ha deciso di dare l’esclusiva del suo matrimonio top secret solo ed esclusivamente al settimanale Chi.

Un momento davvero emozionante per la famosa showgirl italiana che ha vissuto la sua favola all’interno del Castello Orsini a Bracciano insieme a tutta la sua famiglia. La meravigliosa sposa ha deciso di indossare ben tre abiti diversi nel corso della giornata, passando da una corona luccicante, ad un vestito aderente in pizzo durante la sera.

All’interno del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’Arcuri ha così svelato alcuni momenti importanti della cerimonia. Quest’ultima ha anche voluto dare un consiglio importante per chi ha intenzione di sposarsi prima di avere dei bambini.

Manuela Arcuri, il consiglio dopo il matrimonio

La showgirl intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato alcuni aneddoti in merito al suo matrimonio tanto da dispensare un consiglio importante per le altre donne. Manuela è arrivata a Castello Orsini con una meravigliosa corona luccicante: “Quando mio papà è entrato e mi ha detto: quanto sei bella, sembri una principessa, mi sono commossa. È il momento più emozionante nella vita di una donna che sogna il matrimonio” ha spiegato l’Arcuri all’interno del settimanale.

Quest’ultima si è poi lasciata andare ad un consiglio a tutte le donne che la seguono con grande ammirazione. La stessa ha spiegato: “Consiglio a tutti di aspettare tanto, di avere tempo per conoscersi e apprezzarsi, e di sposarsi avendo già un bambino: vederlo portare le fedi è un’emozione unica per noi e per lui, che ricorderà questa giornata per tutta la vita”.

Subito dopo la cerimonia per Manuela Arcuri è arrivato il momento del cambio abito. Il vestito utilizzato per la festa era sui toni del beige con una meravigliosa fantasia floreale. Un momento davvero romantico che ha dato vita ad una serata indimenticabile insieme a suo marito Giovanni di Gianfrancesco.