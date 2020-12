Manuela Arcuri, lo scoop: è sposata ma vuole risposarsi e lo farà a breve

Manuela Arcuri è convolata a nozze! Qualche settimana fa, nel corso di Verissimo, era trapelata la notizia. Ora la diretta interessata ha confidato i dettagli sulle colonne di Diva e Donna. Per la prima volta la bellezza romana, volto di numerose fiction Mediaset, ha concesso le immagini del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. La cerimonia si è tenuta a Las Vegas il 30 aprile 2013.

Manuela Arcuri: la gravidanza cinque mesi dopo l’unione

Allora la coppia stava cercando di avere un bambino: un’impresa complicata. La stessa Manuela Arcuri ha ammesso che si sono resi necessari vari tentativi prima di dare alla luce il figlio Mattia. L’unione è stata celebrata nel mese di aprile e cinque mesi dopo, a settembre, è rimasta incinta.

Lontano da occhi indiscreti

Perché hanno scelto come location Las Vegas? Manuelona e la dolce metà desideravano godersi la giornata senza dare nell’occhio, così da evitare intrusioni sgradite, anche se i familiari erano al corrente della loro idea. Nella città del Nevada è possibile optare tra vari tipi di nozze e l’attrice ha preferito quello classico.

Dall’Italia ha portato le fedi e un abito bianco, lineare e sensuale. Per quanto riguarda il bouquet la sposa ha prediletto le rose rosse. Il rito, naturalmente civile, è stato organizzato all’esterno del rinomato Hotel Bellagio. Mentre gli innamorati hanno trascorso la luna di miele sulle incantevoli isole Hawaii.

Il paese dei balocchi

Dell’evento Manuela Arcuri ha ricordato la fine: nel momento in cui la cerimonia si è conclusa, insieme alla musica, sono partite le fontane. E poi le è piaciuto rimettersi l’abito e partecipare a uno dei party a tema che propongono i grandi alberghi, con sposi provenienti da ogni parte del mondo. Adora Las Vegas: un posto surreale, uno show continuo, sembra il paese dei balocchi, ha concluso.

Il sogno di Manuela Arcuri

Malgrado la bella cerimonia, Manuela e Giovanni non hanno mai convalidato il matrimonio nel Belpaese. Pertanto, se negli USA sono ufficialmente marito e moglie la situazione qui è assai diversa. Comunque sono pronti a concedere il bis in Italia, appena l’emergenza Coronavirus sarà superata. Manuela ha già detto al piccolo Mattia che il suo compito sarà quello di portare le fedi. La 43enne sogna un matrimonio religioso, magari in spiaggia.