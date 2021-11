Manuela Arcuri sta tornando sul grande schermo, l’attrice dopo essersi presa una pausa dalla televisione è pronta a ricominciare. Ora che suo figlio è “grande”, la donna sogna di portare avanti diversi progetti lavorativi.

Ne ha parlato al settimanale Chi, al quale ha rilasciato un’intervista. E siccome il giornale è diretto da Alfonso Signorini, non mancano i riferimenti ai reality.

Tra il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi sceglierei il primo. L’Isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte […] in passato ho partecipato a Ballando con le Stelle, ma è più un talent.