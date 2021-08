Manuela Carriero e Luciano Punzo sono senza dubbio i grandi protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island. Manuela è entrata nel programma fidanzata con Stefano Sirena, ma nel corso delle settimane è successo di tutto. Lei si è avvicinata sempre più al tentatore Luciano, lui ha fatto la stessa cosa con la single Federica Cleo. Il risultato è che i due dopo il falò di confronto hanno deciso di abbandonare da soli il programma e di uscire insieme ai due tentatori instaurando immediatamente una nuova storia d’amore.

Dopo la trasmissione sono nate due relazioni. Manuela e Luciano sono molto seguiti sui social dove i due ogni giorno condividono con i fan la loro storia d’amore. Sempre molto attivi e in giro ultimamente che un fan alla fine ha chiesto alla coppia: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?” riferendosi soprattutto a Manuela che si è licenziata per partecipare al programma.

Ed è proprio la brindisina che ha risposto con tutta sincerità: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre” – ha detto.

Certo la popolarità adesso non manca e questa storia potrebbe davvero dare una svolta anche nella vita di Manuela, magari entrando nel mondo dello spettacolo.

Ma tra le varie domande che arrivano alla coppia ce ne sono anche di molto spinose. Come quella arrivata a Davide Basolo, uno dei migliori amici di Luciano Punzo. Il ragazzo si è ritrovato a rispondere alla seguente domanda: “Ma Luciano Punzo è gay?”. La sua risposta: “Non ci sarebbe niente di male ma no, è una stron**ta“.