Ecco come era prima del reality il tentatore che ha messo in crisi la coppia formata da Manuela e Stefano

Luciano Punzo è senza dubbio stato uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Temptation Island. Il tentatore, infatti, sin dall’inizio del reality ha attirato l’attenzione di Manuela Carriero, la fidanzata di Stefano Sirena. Ma come era il ragazzo prima della sua avventura nel reality? Scopriamo insieme la sua trasformazione.

A Temptation Island siamo stati abituati a vederlo bellissimo ma soprattutto sicuro di sé. Stiamo parlando di Luciano Punzo, uno dei tentatori di questa nuova edizione del reality. Ecco come era prima dell’inizio della trasmissione e che cosa faceva.

Il pubblico del piccolo schermo ha avuto la possibilità di conoscerlo grazie al reality Temptation Island. Forse, però, non tutti sanno che Luciano Punzo si aggira nel mondo dello spettacolo già da un po’. Inoltre il suo aspetto era diverso rispetto a quello con cui siamo abituati a vederlo oggi.

Di professione modello, agli esordi il tentatore di Temptation Island aveva i capelli corti e non era solito portare la barba. Inoltre, Luciano non aveva nessun tatuaggio. Con il tempo, però, il ragazzo è cambiato ed ha optato per un aspetto più ribelle che affascina le moltissime fan del tentatore.

Anche se nel tempo il suo aspetto è cambiato, da sempre Luciano Punzo può vantare un fisico da far invidia a tutti. Proprio per i suoi bicipiti muscolosi e l’addome super scolpito, il tentatore non ha problemi ad essere oggetto di scatti in cui posa senza maglietta. E anche lo stile adottato a Temptation Island non è di certo passato inosservato.

Luciano Punzo a Temptation Island ha sfoggiato uno stile casual fatto di camicie, jeans e t-shirt aderenti. Oltre a ciò, però, Luciano ama anche gli smoking e i completi total white. Senza dubbio il reality rappresenta un trampolino di lancio per Luciano che è perfetto per diventare un vero e proprio influencer.