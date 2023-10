Manuela Carriero lascia il trono, il vero motivo: “Sei una falsa”

Secondo alcune anticipazioni emerse in rete, Manuela Carriero avrebbe detto addio al trono di Uomini e Donne in modo definitivo. Il motivo? L’ormai ex tronista sostiene che i suoi corteggiatori non siano sinceri con lei. Tuttavia, la realtà sembra essere un’altra. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. La puntata in cui l’ex tronista dice addio in modo definitivo al dating show condotto da Maria De Filippi ancora non viene trasmessa ma alcune anticipazioni lo hanno confermato.

L’ex concorrente di Temptation Island avrebbe deciso di uscire di scena in quanto i suoi corteggiatori non sarebbero sinceri con lei. Nel dettaglio, si sarebbe detta delusa dalla maggior parte dei ragazzi con cui è uscita. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti il motivo dell’addio sarebbe un altro.

Le critiche su Manuela Carriero

Nel dettaglio, qualcuno sostiene che Manuela Carriero avrebbe un’altra persona al di fuori della trasmissione che la sta aspettando. L’inedito gossip è stata diffuso sul web da alcuni utenti i quali non hanno potuto fare a meno di esprimere la propria opinione. Per esempio qualcuno ha scritto:

Ma veramente crede che gli spettatori di Uomini e donne siano così sciocchi? È chiaro a tutti che sta mentendo per nascondere una persona che ha conosciuto fuori.

Qualcun altro, sostiene che, probabilmente, tra poche settimane la donna uscirà allo scoperto con una nuova fiamma. Queste sono state le parole scritte in uno dei tanti commenti:

Manuela, potevi inventarti una scusa migliore per giustificare la tua uscita dalla trasmissione. Tra quante settimane uscirà allo scoperto con un nuovo fidanzato conosciuto fuori da quello studio?.

L’ex tronista del format di Maria De Filippi replicherà alle critiche? Non ci resta che scoprirlo!