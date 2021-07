Falò di confronto molto acceso quella andato in scena a Temptation Island fra Manuela e Stefano. I due dopo essersi lasciati tentare nel resort hanno deciso di andare a falò di confronto. Sin da subito gli animi sono risultati molto accesi. La ragazza ha accusato di aver detto davanti a tutti che lei si è rifatta perché insicura e quando lui ha ammesso che effettivamente si è rifatta il naso, Manuela si è alzata rifilando un bel schiaffone a Stefano.

A separarli è stato Filippo Bisciglia che ha cercato di riportare la calma. “Sai qual è il problema? Che forse uno schiaffo neanche a casa te l’hanno mai dato“ – ha sbottato Manuela a Stefano.

Riguardando poi i video delle avventure che i due hanno vissuto nel resort Stefano dice: “Ti avevo detto prima di entrare che ti saresti innamorata di un tacchino e questo è successo, a te piacciono i tipi che dicono ‘principe, principessa’, sta roba qua“ – ha dichiarato lui. “Sei una debole, sei una insicura, mi hai detto che sono brutto di faccia e che sto perdendo i capelli“.

Manuela e Stefano Temptation Island decidono di uscire da soli

Ma Manuela che ha visto il suo fidanzato baciarsi con un’altra non ci sta e attacca anche lei: “Ti sei buttato sopra una donna, non ti fai schifo da solo? Non ti ho perdonato i tradimenti, ma solo tutta la violenza psicologica che mi hai fatto“ – le ha rinfacciato che ha aggiunto: “Sei un porco, un maiale ed un deficiente“.

“Tu non mi hai mai veramente perdonato” – è stato il commento di Stefano. “Già ti ho perdonato – è stata la risposta di Manuela – ma non riesco a dimenticare e tu non mi hai aiutato a dimenticare”. A quel punto l’ormai auspicabile epilogo. “Ho capito che ti vorrò per sempre bene, ma non ti amo più – ha concluso la ragazza, prima di comunicare a Bisciglia di voler uscire da sola – non siamo fatti per stare insieme”. Prima di lasciare il programma, entrambi hanno voluto rivedere i rispettivi tentatori.