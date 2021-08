La coppia Stefano Sirena e Manuela Carriero è stata la più chiacchierata dell’edizione 2021 di Temptation Island. I due entrati nel programma con il tentativo di risolvere i loro problemi di coppia, si sono ritrovati ad innamorarsi dei rispettivi tentatori, decidendo così di lasciarsi definitivamente. Ora entrambi stanno vivendo la loro storia d’amore insieme ai single conosciuti nel programma.

Nelle scorse ore è tornata a parlare Manuela che ha voluto rispondere a chi l’accusa di aver partecipato al programma soltanto per lasciare Stefano. “Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi” – ha detto.

“Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare” – le sue parole.

Poi Manuela ha allegato alle storie di Instagram il messaggio che ha inviato alla redazione di Temptation Island rima ancora che iniziasse il programma rivelando le sue intenzioni: ricostruire il rapporto con Stefano e cercare di capire i suoi errori.

“Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso” – continua.

Infine Manuela conclude: “Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi. Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose. Questo è solo per mettere in chiaro la mia posizione. Da donna innamorata ci ho sperato fino all’ultimo. E’ andata come doveva andare. Credo di essermi salvata da una vita di tradimenti e bugie”.