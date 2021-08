Manuela Carriero rompere il silenzio e replicare alle accuse del suo ex Stefano: "Ero stufa"

L’ultima edizione di Temptation Island è stata carica di colpi di scena. Le coppie che hanno deciso di prendere parte al viaggio nei sentimenti di quest’anno erano decisamente esuberanti. Tra loro, senza dubbio si è distinta Manuela Carriero. La donna aveva preso parte al reality capitanato da Filippo Bisciglia insieme al suo fidanzato Stefano Sirena.

I due avevano molti problemi irrisolti e il percorso nei villaggi dei fidanzati è stato tortuoso. Alla fine, i due si sono separati a causa del forte avvicinamento tra Manuela e il tentatore Luciano Punzo. Una volta usciti dal programma, il tentatore e (l’ex) fidanzata hanno deciso di iniziare il loro percorso insieme. Ma sono moltissimi delle spettatori che sto al con il naso davanti a questa unione.

Sono moltissimi quelli che pensano che Luciano stia con Manuela solo per ricavarne visibilità. Ora, la neo coppia nata all’interno di Temptation Island, ha deciso di esporsi alle domande dei fans su Instagram. Nel farlo, Manuela ha fatto delle dichiarazioni di una certa rilevanza. La donna ha dedicato delle splendide parole a Luciano: “In lui ho visto un ragazzo tanto buona e dolce con cui poter parlare. L’ho lasciato fare con il semplice scopo di far vedere a tutti come un vero uomo dovrebbe trattare una donna”.

E ancora: “Verso la fine del percorso qualcosa è cambiato da parte di entrambi, io ero stufa di sentirmi sempre disprezzata e lui era stufo di vedermi piangere. Quando mi ha detto che avrebbe lasciato il programma se mi avesse vista stare ancora male, ho capito quanto ci tenesse a me. Non avrei mai pensato che sarebbe finita così”.

Poche parole per chi crede che Luciano stia con lei solo per la notorietà: “Se Luciano avesse voluto davvero il successo avrebbe aspirato altro non credi? Invece ha preferito ascoltare il cuore”. Poi, Manuela racconta i primi momenti della loro relazione, vissuti nella privacy: “All’inizio ero molto spaventata, invece una volta fuori mi ha dato solo conferma dell’uomo meraviglioso che è. Nella vita di tutti i giorni è ancora più dolce e coccoloso. Sono davvero felice”.