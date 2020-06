Mara Carfagna incinta a 44 anni Mara Carfagna incinta a 44 anni: fiocco rosa o fiocco azzurro per la politica italiana?

Mara Carfagna è incinta. Per la prima volta la donna politica italiana diventerà mamma. Ha 44 anni e da tempo frequenta Alessandro Ruben, con cui condividerà la gioia della nascita di un bebè. E si sa anche già il sesso del nascituro: sarà un fiocco rosa.

L’ex showgirl, oggi donna politica con Forza Italia, è in attesa del primo figlio. Ex ministra per le pari opportunità nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, a 44 anni corona il suo sogno di diventare mamma. Vicepresidente della Camera dei deputati, attende con gioia, insieme al compagno, il 53enne Alessandro Ruben, che di professione fa l’avvocato, la nascita del loro primo figlio. Anzi, della loro prima figlia. Perché sarà una femminuccia.

Qualche giorno fa Dagospia aveva lanciato il gossip. La futura mamma era stata avvistata all’interno di un negozio premaman. Non c’è voluto molto a fare due più due e a sospettare che non fosse lì per comprare un regalo a una cara amica.

Poco tempo dopo è arrivata anche la conferma ufficiale, con un comunicato che è stato diffuso dall’agenzia di stampa Ansa. È ufficiale, è proprio incinta.

Mara Carfagna, che era stata sposata con Marco Mezzaroma, ha finalmente trovato la serenità con Alessandro. La vice presidente della Camera dei deputati e il compagno, che anche lui in passato è stato deputato, stanno insieme dal 2013. Da sempre Mara Carfagna ha raccontato del suo desiderio di diventare mamma, di avere un figlio. Ed era stata segnata profondamente dal precedente matrimonio.

Il rapporto con l’ex marito è stato turbolento. Nel 2011 i due si erano sposati, ma a causa di alcuni tradimenti dell’imprenditore edile, fratello della moglie di Claudio Lotito, i due si erano separati. Mara Carfagna ha anche ottenuto l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Mara Carfagna dovrebbe partorire nel 2020. Chissà tra quali nomi femminili sceglierà per la sua prima figlia!