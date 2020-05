I nomi femminili più belli e popolari di sempre Da quelli più amati dalle mamme a quelli più originali, ecco tantissimi nomi femminili da consultare

Sei in attesa di una bambina e subito nella tua mente hanno inziato a frullare liste e liste di nomi femminili, tra i quali scegliere per la vostra cucciola. Ve ne sono tantissimi, da quelli dolci a quelli inusuali, ma non è affatto semplice trovare quello giusto.

Se non avete ancora idea di come chiamare vostra figlia, vi suggeriamo tantissimi nomi da bambina, classificati per tipologia e di cui spieghiamo anche i significati.

Nomi femminili più belli, scelti dalle mamme

Alcuni nomi da bimba sono stati scelti da moltissime mamme italiane, considerandoli tra i più belli di sempre.

Ecco la classifica ufficiale dei venti nomi piaciuti di più in Italia, ripresa dagli ultimi dati Istat 2018.

Giulia: ha origini latine e Significa colei che discende da Giove o è devoto alla divinità suprema.

Aurora: si tratta di un nome simbolo di bellezza e luminosità per eccellezzenza. Significa colei che vince.

Alice: è un nome speciale, che significa donna di nobile aspetto.

Ginevra: spirito bianco, elfo splendente. Se chiamate così vostra figlia, le regalerete un’animo libero.

Emma: un nome preferito da sempre, che conserva significati forti, come valorosa, e nutrice.

Giorgia: è invece un nome molto concreto, è colei che lavora e cura la terra.

Greta: diminutivo di Margherita, rimanda a una persona preziosa e rara, come una perla del mare.

Beatrice: è colei che porta gioia e felicità.

Anna: nome biblico della madre di Maria e significa bella e graziosa, divina misericordia.

Martina: dolce nel suono, ma potente nel significato. È colei che è sacra a Marte.

Chiara: nome della nota santa, conserva l’esplicito significato di luminosa.

Vittoria: è un nome vincente, da scegliere se vogliamo riconoscere in nostra figlia una forte personalità.

Sara: significa signora o principessa. Era il nome della moglie di Abramo, che partorì miracolosamente Isacco,nonostante la sterilità.

Nicole: significa vittoria o vincitrice del popolo ed è certamente un nome valoroso.

Matilde: è forte, guerriera potente in battaglia.

Bianca: un nome bellissimo, che racchiude i significati di bianco e lucente.

Ludovica: se lo scegliete, dedicherete a vostra figlia i significati di celebre guerriera o valorosa combattente.

Camilla: nome di origini latine, si riferisce al termine che in epoca romana indicava il fanciullo che assisteva il sacerdote durante i riti sacri. Significa dunque fanciulla.

Gaia: è gioia e allegria per antonomasia.

Nomi femminili originali

Il nome di una persona è molto importante perché la identifica in tutto e per tutto. Se vogliamo donare a nostra figlia un nome inusuale, allora potreste scegliere tra uno di questi.

Sveva: un nome che si riferisce all’antico popolo dell’Europa del nord. E’ molto incisivo e determinato.

Ondina: diminutivo di Raimonda ,è un nome molto dolce, che rimanda al mare e al senso dell’estate; dunque alla gioia.

Frida: nome germanico, che è stato attribuito anche a personaggi celebri come la pittrice messicana Frida Kahlo.

Maya: significa, invece, madre, creatrice ed è un nome di origine greco-latina.

Elettra: di origine greca, si riferisce a qualcosa di splendente.

Miranda: nome che racchiude il significato di persona degna di ammirazione.

Violante: una variante di Viola, che significa persona simile alla viole. Se amate questo colore, sarà perfetto per vostra figlia. Infatti, il colore preferito e personalità vanno di pari passo. Chi ama il viola è solitamente una persona vivace e misteriosa allo stesso tempo.

Nomi femminili eleganti

Potete trasmettere classe ed eleganza a vostra figlia con uno dei seguenti nomi, molto raffinati e delicati.

Perla: bellissimo e dal chiaro significato.

Celeste: bellissimo, rimada al cielo e significa celestiale.

Azzurra: altro nome riferito ai colori del cielo e avvolgente.

Sole: meraviglioso, che si compone spesso con Maria (Maria Sole). Significa luce, calore e vitalità.

Elisa: nome da significato profondo di Dio è pienezza.

Amelia: nome che si riferisce a una persona attiva e laboriosa.

Nomi da bambina di fiori

Anche i nomi di alcuni fiori conferiscono grande dolcezza e femminilità a una bambina e quest’ultima rappresenta un dono importante di autostima e dignità per le nostre figlie.

Margherita: un nome molto candido e splendido nella sua semplicità

Rosa: un nome classico, che si riferisce a una personalità dolce, ma talvolta pungente, come le spine del suo stelo.

Jasmine: la sua variante italiana è Gelsomina e deriva dal nome persiano Yasamen.

Melissa: altro nome dolcissimo, che significa colei che dà miele.

Iris: nome estremamente originale e romantico

Altea: è una pianta fiorita con proprietà benefiche e per questo significa colei che guarisce.

Dalia: un nome floreale, auspicio di eterna bellezza.

Nomi femminili vintage

I nomi più antichi, quelli delle nostre nonne e delle nostre mamme, tornano ad essere valorizzati oggi e, in effetti, molti sono proprio bellissimi.

Clara: variante di Chiara, vuol dire illustre e famosa

Iolanda: probabilmente di derivazione dal francese antico Yolande, Joland o Jolant, è un nome molto affascinante, il cui significato rimada alla Viola.

Agnese: molto bello e significa persona pura.

Clotilde: nome di illustre guerriera, il cui onomastico si festeggia il 3 giugno.

Agata: altro nome antico che vuol dire persona dal buon carattere, onesta e nobile nel cuore.

Olimpia: di derivazione greca, è un nome che significa che abita l’Olimpo.

Diletta: anche questo è un nome d’altri tempi che significa teneramente amata

Lucrezia: nome che dalla sua etimologia sigifica, invece guadagno

Dora: che racchiude il significato di gran dono.

Ofelia: altro nome da bambina molto bello che significa persona che sa aiutare.

Nomi femminili stranieri

I nomi femminili stranieri sono sempre molto affascinanti e spesso sono anche brevi, quindi difficilmente vengono modificati in nomignoli. Eccone alcuni, abbiamo selezionato nomi da bimba spagnoli, inglesi e francesi.

Nomi spagnoli

Anche se dal suono spesso forte e deciso, molti di questi nomi hanno dei segnificati molto dolci.

Alejandra: nome che si riferisce a una persona con grande positività d’animo.

Anita: bellissimo, significa forza, altruismo, amorevolezza e sentimento. Ha sempre la fortuna all’orizzonte.

Conchita: la versione spagnola di Concetta, che significa concepita.

Dolores: variante spagnola di Addolorata.

Adéla: è un altro nome spagnolo molto dolce.

Beatriz: che si sostituisce a Beatrice. Si riferisce a persona sensibile.

Belen: nome incisivo e delicato allo stesso tempo.

Blanca: molto elegante e significa candida.

Dominga: un nome che si riferisce a persona incline all’arte e al sogno.

Estrella: nome di persona raffinata ed esigente.

Juanita: la grazia del suo significato, si addice a una persona deciso e gentile.

Marcéla: significa sicurezza, determinazione e intelligenza.

Mercedes: nome che riflette il culto della Vergine Maria.

Nieves: nome che si riferisce invece alla Madonna della Neve.

Nuria: che significa luminosa e brillante.

Paulina: riferito a persona di grande intelletto e bontà.

Soledad: significa vivace e socievole, altruista e solidale.

Xenia: nome forte, portatrice di doni, generosa e cortese.

Nomi femminili inglesi

Le sonorità british sono molto apprezzate anche dalle mamme italiane. Ecco alcuni nomi inglesi più belli tra cui scegliere.

Grace: nome ideale per attribuire ala bambina eleganza e bellezza.

Hope: dal suono dolce e caldo, significa speranza.

Amy: dal suono semplice, che significa rivale.

Audrey: nome reso noto dalla famosa attrice di Colazione da Tiffany, il nome significa essere una persona dalla forza nobile, che è proprio una delle sei cose che possiamo imparare da Audrey Hepburn. E’ proprio lei ad insegnarci di rimanere sempre fedeli a noi stesse e ad avere un carattere forte e sè stesse, nonostante tutto.

Carrie: diminutivo di Caroline e significa donna libera.

Kate: deriva dal greco e significa purezza e genuinità.

Keira: un nome interessante che significa nero.

Nomi femminili francesi

Potete chiamare vostra figlia anche con un nome francese femminile, ve ne sono tantissimi dalle sonorità raffinate, ma vi elenchiamo quelli facili da pronunciare in Italia.

Yvonne.: dal suono melodioso, questo nome denota una persona dal carattere egocentrico.

Antoinette: un nome che evoca bon-ton e che denota ragazze dal carattere determinato e rigoroso.

Alizée: un nome favoloso, che richiama la parola vento francese.

Brigitte: nome francese per eccellenza, il cui significato si riconnette a Brigit, la dea celtica delle arti, delle scienze e della fertilità.

Théa: nome di origine greca, breve, incisivo e significa “dea”.

Vivienne: si tratta di un nome allegro sinonimo di persona esuberante e cordiale.

Chanel: un nome molto particolare, che si può interpretare come un augurio per una vita di successo (e magari nel mondo della moda) come quella della nota stilista Coco Chanel.

Claire: è la versione di Chiara in italiano, dunque significa persona trasparente, luminosa e sensibile.

Danielle: altro nome da bambina che attribuisce i significati di audacia, coraggio e sincerità.

Florence: è la variante francese di Fiorenza. Significa “che fiorisce”.

Justine: nome delizioso che significa colei che è conforme alla legge, dunque persona onesta e leale.

Margot: ovvero la versione francese del nome italiano Margherita.

Odette: di origine germanica, questo nome delicato significa invece persona potente.

Pauline: significa persona con grande intelletto, animo e cuore.

Zöe: si tratta di un nome melodioso, che denota però un carattere variabile e significa vita.

Adélaïde: un nome dolce e candido e che significa etimologicamente nobiltà d’animo.

Nomi femminili, limiti e spunti

Sono davvero tantissimi i nomi da bimba che potete dare alla vostra piccola in arrivo. In Italia ci sono solo otto nomi per bambini che non si possono dare, per il resto c’è carta bianca a patto che non si scelga il nome della madre o del padre, per evitare di confondere le identità.

No anche a nomi di eccessiva fantasia o troppo difficili da scrivere e da pronunciare (fatta eccezione per le famiglie appartenenti a specifiche etnie) o a file di nomi. Sì, invece, a nomi d’ispirazione letteraria come Hermione, Violante, Katniss o presi da serie tv con Arya, Dana o Peggy.