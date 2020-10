Mara Carfagna è mamma per la prima volta! La vicepresidente della Camera dei Deputati ha messo al mondo la sua piccolina, chiamata Vittoria. A rivelare per primo la notizia Dagospia. Il sito diretto da Roberto D’Agostino anticipa che la bambina è nata il 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma con parto cesareo.

Mara Carfagna: un lungo sogno si realizza

Per l’onorevole salernitana si realizza un lungo sogno. Difatti, la maternità era un suo desiderio, confidato più volte nel corso di interviste. In una rilasciata al magazine Gente nello scorso mese di luglio lo aveva definito una scelta d’amore.

Percorso coronato

Il coronamento di un percorso accanto una persona con cui costruire una famiglia. Mara Carfagna ha saputo di essere in dolce attesa durante la quarantena, una grande gioia, ma anche una notevole fonte di stress.

La bella campana è legata da sette anni all’ex deputato Alessandro Ruben, 53 anni. I due fanno infatti coppia fissa del 2013. Secondo quanto ha tenuto a rimarcare la donna, sta bene con Ruben, un uomo presente e attento che con la solarità compensa il suo carattere rigido e severo. Della serie: la teoria degli opposti funziona!

La corrente politica

Mara Carfagna veniva già da un matrimonio, celebrato nel 2011 con Marco Mezzaroma e durato nemmeno un anno (poi annullato alla Sacra Rota). Dal 29 marzo 2019 ricopre la carica di vicepresidente della Camera dei Deputati ed è al comando dal 20 dicembre 2019 di Voce Libera, un’associazione interna a Forza Italia. Di idee ed estrazione conservatrici, è successivamente divenuta portavoce di un’area progressista e moderata del centro-destra.

Mara Carfagna: ministro per le Pari Opportunità del governo Berlusconi

Nel corso della brillante carriera in politica la Carfagna è stata, inoltre, ex ministro per le Pari Opportunità del quarto Governo Berlusconi. Il suo compagno Alessandro Ruben, avvocato italiano di ebraiche origini, è stato deputato in due occasioni: nel 2008-2010 con Il Popolo delle Libertà e nel 2010-2013 con Futuro e Libertà per l’Italia.