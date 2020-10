La notizia è di poco fa: l'irriverente Mara Maionchi è positiva al COVID-19 e ricoverata in un noto ospedale di Milano

La famosissima discografica Mara Maionchi è ricoverata in un noto ospedale di Milano. La giudice di Italia’s got Talent è positiva al COVID-19, dalle prime informazioni fortunatamente, sembra che le sue condizioni non destino preoccupazione.

La discografica bolognese ha contratto il Coronavirus proprio sul set del programma. E quel che preoccupa è infatti lo studio in cui sono avvenute le registrazioni delle puntate.

Come Mara Maionchi, anche Federica Pellegrini ha contratto il COVID-19 a Italia’s Got Talent. Lì sì è creato un vero e proprio focolaio, nonostante tutti indossassero la mascherina e i tamponi sono effettuati regolarmente.

Oltre alla positività delle due donne infatti sono numerosi i tecnici e i produttori malati di Coronavirus. A dare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli, con un articolo su TPI.

La situazione di questi giorni sta destando non poche preoccupazioni. I nuovi contagi di oggi sono saliti a quasi 20.000 e le Regioni temono un nuovo collasso delle terapie intensive.

In alcune Regioni d’Italia è già in atto un coprifuoco intento a contenere i contagi soprattutto nella movida, ma sembra chiaro che ormai non basta più. È atteso tra domani e dopodomani un nuovo DPCM che vedrà misure più stringenti.

Si dovrà capire se siamo davvero vicini ad un secondo lockdown o sarà ancora possibile tenere aperte le attività. Quel che desta preoccupazione sono di nuovo gli ospedali che sono al collasso.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto a gran voce la chiusura delle attività per almeno 30/40 giorni. Ricordiamo che nella regione sono anche chiuse le scuole fino a fine ottobre.