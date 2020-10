I contagi da Covid-19 aumentano continuamente. Alla luce delle recenti stime, Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania, ha chiesto alle autorità governative la possibilità di istituire il lockdown sul territorio regionale. I dati attuali rendono – a suo dire – inefficace qualsiasi tipo di intervento parziale. Servono misure concrete, immediate ed efficaci.

Il piano di Vincenzo De Luca

È necessario chiudere tutto per De Luca, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (agricoltura, industria, trasporti, agro-alimentare, edilizia). È fondamentale bloccare la mobilità tra regioni e quella intercomunale. Sostanzialmente non vede quale impatto possano avere in questo contesto provvedimenti limitati. Ad ogni modo, la Regione Campania si muoverà in tale direzione a brevissimo, ha concluso.

Incremento che non si esaurisce

I numeri dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sono preoccupanti praticamente in tutta Italia. Vale anche in Campania, dove ad oggi, venerdì 23 ottobre 2020, sono 32.025 le persone contagiate.

Nelle ultime 24 ore, come segnalato dall’Unità di Crisi nel più recente bollettino, sono stati rilevati 1.541 nuovi casi su 12.001 tamponi analizzati. Numeri poi saliti a 2.280 positivi su 15.800 positivi, per un 14,5% di contagiati contro il 12,8% di ieri, ha successivamente notificato De Luca nella consueta diretta su Facebook, trasmessa ogni venerdì.

Provvedimenti più restrittivi

Proprio alla luce dell’esponenziale aumento dei contagi, il presidente Vincenzo De Luca – mediante l’ordinanza numero 82 sottoscritta lo scorso 20 ottobre – ha varato, a partire proprio dalla giornata odierna, provvedimenti più restrittivi sul territorio regionale. Nel frattempo, a partire da questa mattina, in Campania sono vietati gli spostamenti interprovinciali. L’unica deroga è concessa per comprovate emergenze, quali urgenti motivi di lavoro o di salute.

Vincenzo De Luca: da stasera il coprifuoco

Da stasera, poi, scatterà, sull’esempio della Lombardia, il coprifuoco: le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 23 e avranno la possibilità di riaprire solamente alle 5 del mattino seguente. Al Governo Conte sarà inoltre proposta la chiusura lungo l’intero territorio nazionale.