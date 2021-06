Mara Venier a Domenica In ha deciso di raccontare quello che è successo questa settimana. Così da tranquillizzare tutti i fan e i suoi estimatori sul fatto che ora sta bene, ma ha dovuto attraversare un piccolo trauma, a causa dell’intervento chirurgico ai denti che ha dovuto subire e che si è rivelato più grave di quanto immaginasse.

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 6 giugno, la conduttrice ha voluto raccontare ai telespettatori quello che ha dovuto affrontare durante la settimana passata. Tutta colpa di un problema ai denti che sembrava cosa di poco conto, ma che si è rivelato più problematico di quanto si aspettasse.

Sui social la conduttrice televisiva aveva raccontato quello che stava attraversando, dopo aver subito lunedì scorso un’operazione chirurgica. Ha dovuto essere ricoverata e in diretta tv ha deciso di raccontare agli italiani tutto quello che le è capitato.

Grazie a tutti, ho un rapporto con il pubblico e non riesco a nascondere niente. Ho difficoltà a parlare oggi, ma volevo essere qua.

Queste le sue prime parole in diretta, poco prima del racconto di quello che è accaduto.

Ho avuto una settimana difficile, sono stata operata due volte ai denti. Lunedì ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma, nei giorni successivi qualcosa non è andato bene e sono dovuta andare dal professor Valentino Valentini che ringrazio, un medico maxillofacciale del Policlinico Umberto I che mi ha operato venerdì per risolvere qualche problema.

Mara Venier a Domenica In racconta come sta adesso

La conduttrice non sa quanto tempo ci vorrà prima di riprendersi. Ma lei ha voluto essere lo stesso in studio, anche per superare il trauma che ha subito.

Mara Venier ricorda poi che giugno non le porta bene. L’ano scorso aveva il piede rotto…