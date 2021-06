Come sta Mara Venier oggi?

Mara Venier operata, ma senza che nessuno sapesse niente. È emerso infatti che la celebre conduttrice televisiva si è sottoposta a un intervento chirurgico, senza che nulla trapelasse. Ma quali sono le condizioni di salute della brava presentatrice amatissima dal pubblico italiano? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

A raccontare quello che è successo è la diretta interessata, che sul suo account Instagram, in un video pubblicato di recente, racconta cosa è accaduto. La conduttrice di Domenica In nel filmato si trova con il marito Nicola Carraro e con il nipotino Claudio.

La presentatrice Rai, infatti, è stata sottoposta a un intervento chirurgico ai denti. Nel filmato si vede mentre tiene una borsa di ghiaccio sulla guancia, evidentemente per cercare di alleviare dolore e gonfiore tipici di interventi chirurgici di questo tipo.

Per fortuna niente di grave e di serio, anche se adesso la Venier deve stare a riposo. I medici che l’hanno operata ai denti le hanno infatti consigliato di stare a casa per potersi ristabilire completamente e così lei si gode il suo adorabile nipotino.

Claudio è una piccola star su Instagram, anche dopo questo video in cui gioca con la nonna a lanciare cuscini. I due ridono come due matti, mentre il marito della presentatrice è presente e si gode tutta la scena. Mara Venier è una nonna adorabile, non trovate?

Mara Venier operata ai denti, sta bene: ma deve riposare

Molte persone, anche vip famosi, hanno commentato il post di Mara Venier mandandole messaggi di auguri per una pronta guarigione. Come Elisabetta Gregoraci, Alberto Matano, Nino D’Angelo.

Tanta anche la gente comune che parla della “signora Venier” come di una donna dalla simpatia unica, mentre c’è chi è felice di vedere nonna e nipote giocare insieme, sottolineando che il mestiere dei nonni è sicuramente il più bello al mondo.