Mara Venier accusata di essere incoerente per il nuovo gesto contro Manuel Bortuzzo

Critiche social per la conduttrice colpevole di aver usato due pesi e due misure con Manuel Bortuzzo e Luigi Strangis.

Polemiche per il comportamento di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice è stata accusata di essere incoerente. Tutto è iniziato dopo l’ospitata di ieri in trasmissione di Luigi Strangis fresco vincitore di Amici.

A parte le polemiche dei fan del cantante per aver atteso il loro beniamino per tutta la trasmissione salvo poi comparire verso la fine, Mara è stata criticata per aver usato due pesi e due misure con Manuel Bortuzzo e lo stesso Luigi.

Alcune settimane fa Manuel Bortuzzo doveva presenziare a Domenica In per presentare il film Rinascere andato in onda su Rai 1. Quella ospitata però fu annullata all’ultimo momento perché a quanto pare la Venier si infastidì che Manuel era stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, il pomeriggio precedente.

Fonte: web

Ieri in studio c’è stato Luigi Strangis, ma anche lui sabato scorso è stato a Verissimo. Come mai questa disparità di trattamento?

“Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di Amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa” – ha scritto un fan sui social.

Molti hanno ricordato l’amicizia pluriennale che lega Mara Venier e Maria De Filippi. Un’amicizia capace di far superare anche certi ostacoli e meccanismi.

Anche lo scorso anno la Venier ospitò nella sua trasmissione la vincitrice di Amici Giulia Stabile. È come se mettesse in atto uno scambio di favore con la De Filippi promuovendo gli allievi del suo programma.

Il caso della rinuncia all’ospitata di Manuel Bortuzzo fece irritare anche i vertici Rai non d’accordo con questo suo modo di agire.

Ma intanto zia Mara è stata confermata al timone di Domenica In anche il prossimo anno e sbarcherà inoltre in prima serata venerdì 27 maggio prima di concludere questa annata il 5 giugno prossimo.