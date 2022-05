Manuel Bortuzzo assente a Domenica In: l’atleta risponde alle indiscrezioni

A seguito della notizia relativa all’assenza di Manuel Bortuzzo a Domenica In, l’atleta ha deciso di rispondere a tutte le indiscrezioni che si sono diffuse sul web. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto ad un commento di un utente incentrato sulla questione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Manuel Bortuzzo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il celebre atleta protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors in merito alla sua assenza nel salotto di Mara Venier. L’ex gieffino avrebbe dovuto essere presente a Domenica In per promuovere il film “Rinascere” tratto dal suo libro e andato in onda su Rai 1 nella serata di domenica 8 maggio.

Secondo alcune indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, il ragazzo non avrebbe più partecipato a Domenica In qualità di ospite a causa della sua recente intervista rilasciata a Verissimo. Nel programma condotto da Silvia Toffanin, lui stesso ha parlato della fine della relazione con Lulù Selassiè sottolineando che l’argomento non sarebbe più emerso in altri programmi televisivi.

Dunque, stando alle numerose chiacchiere emerse sul web, Mara Venier avrebbe annullato la partecipazione dell’atleta nel suo salotto proprio a causa della sua precedente dichiarazione.

Tuttavia, a parlare in mertio alla questione è stato un utente di Twitter il quale ha pubblicato un post sul suo profilo social nel quale ha scritto:

Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?

Immediata è stata la risposta di Manuel che ha deciso di rompere il silenzio. Queste sono state le parole dell’atleta: