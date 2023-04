Mara Venier, una brutta vicenda la vede di nuovo protagonista: “Vi denuncio”

Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più popolari e amati dal pubblico. La sua Domenica In fa record di ascolti ogni domenica con i suoi tantissimi ospiti felicissimi di essere in studio con una delle regine della televisione italiana. Proprio perché molto popolare capita che la sua immagina venga utilizzata per scopi illegali senza il suo consenso.

Fonte: web

Non è la prima volta che accade ed è successo anche con altri personaggi famosi. Esistono dei siti truffa che vendono in genere integratori o prodotti finanziari utilizzando come leva per innescare fiducia nei lettori l’immagine e le parole di personaggi noti. L’ultima caduta in questa trappola è stata proprio Mara Venier. La conduttrice ha svelato tutto sui social promettendo di andare a denunciare chi si rende protagonista di tali truffe.

In pratica è stato sponsorizzato un prodotto utilizzando il volto di Mara Venier senza il suo consenso. “Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti!” – questa la frase attribuita alla conduttrice che però era all’oscuro di tutto.

Lei si è difesa su Instagram pubblicando una storia: “Mai fatta questa pubblicità…Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail… Segue querela!!! #truffa” – ha scritto.

E infatti Mara si è recata subito a denunciare l’accaduto. In genere però risalire ai diretti proprietari di queste truffe è sempre molto difficile. Molti fan hanno appoggiato la scelta di Mara. “Fai bene a denunciare”, “Mara, non ci crediamo, è impossibile che tu fai pubblicità simili”, “Ma questi sono pazzi e imbroglioni. Io li segnalo ogni volta che trovo pubblicità del genere online”– hanno scritto numerosi fan.

Non si sa se ci sia stata qualche segnalazione di qualche fan che ha avvisato Mara dell’utilizzo improprio della sua persona o se l’abbia scoperto da sola, fatto sta che si è molto arrabbiata perché non è la prima volta che accade.