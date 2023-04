Jerry Calà è stato ospite durante l’ultima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, sua grandissima amica ed ex compagna negli anni ’80.

Credit: Domenica In

Il grande attore è stato recentemente colpito da un infarto e ha raccontato in diretta tv come e quando è accaduto e quali sono oggi le sue condizioni di salute. Jerry Calà ha avuto paura e ancora oggi, confessa, di avere il terrore di rimanere da solo.

Lo scorso 18 marzo, si trovava in un albergo di Milano, dove alloggiava durante le riprese del suo ultimo film Chi ha rapito Jerry Calà?.

Ha accusato un forte fastidio allo stomaco e ha subito pensato ad un’indigestione. I dottori sono arrivati tempestivamente all’hotel e lo hanno trasportato in ospedale. Le parole di Jerry Calà nello studio di Domenica In:

Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco, pensavo ad un’indigestione. Avevo mangiato in camera in fretta dopo una giornata di lavoro, poi ho capito che c’era qualcosa di più. Grazie al tempestivo intervento del 118, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, non passava il dolore e quindi mi hanno ricoverato. In ospedale ho trovato la Clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è ‘Una vita di stent’.

Credit: Domenica In

L’attore ha poi confessato a Mara Venier che oggi ha paura di rimanere solo e che spera che quella sensazione, ormai sempre con lui, possa presto passare. Ha perfino titubato quando la sua grande amica e conduttrice lo ha invitato in tv. Ma poi ha capito che doveva reagire e riprendere in mano la sua vita.

Non ho avuto paura di morire, ma sono stato molto fortunato. Ho più paura adesso.

Jerry Calà in ospedale

Non è stato facile per l’attore. Ha racconto che è stato ricoverato in terapia intensiva e attaccato a numerosi macchinari. Non riusciva a dormire e pregava l’infermiera di spostarlo in una “normale stanza”. Ma lei cercava di fargli capire che non era possibile.

Gli altri pazienti sono stati carini perché per proteggere la mia privacy mi hanno creato un angolo dove vedevo solo i dottori.

Oggi Jerry Calà ha annullato tutti gli impegni lavorativi, ha bisogno di riposo e spera di tornare presto sul set e riprendere pieno possesso della sua vita.