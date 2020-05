View this post on Instagram

#repost @pierdiaco ・・・ Amica. Sorella. Alleata. Di abbracci con @mara_venier ne abbiamo consumati tanti, in privato e davanti alle telecamere. Mai come oggi mi manca stringerla forte. Avremo comunque due occasioni per tornare ad abbracciarci almeno con gli occhi (sperando di farlo presto per davvero): domenica 31 Maggio mi collegherò dagli studi di #ioete con la regina di Domenica In e il giorno dopo, lunedì 1 Giugno, avrò l’onore di accoglierla in studio per la prima puntata del nostro programma. Mia amata Mara, io e te come nelle favole ❤️🌹 vi aspettiamo su @rai1official GRAZIE @pierdiaco A DOMENICA ❤️