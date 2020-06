Mara Venier: “Dopo la caduta, mi hanno messo un tutore al piede” Mara Venier, conduttrice di Domenica In, dopo la rovinosa caduta dalle scale, deve indossare un tutore: non potrà appoggiare il piede per due settimane

Mara Venier, volto della conduzione di Domenica In su Rai uno, dopo la brutta caduta dalle scale in cui ha battuto la testa e si è fratturata un piede, ha raccontato su Instagram che è costretta ad indossare un tutore e che non potrà appoggiare il piede a terra per ben due settimane.

Zia Mara, come tutti sono abituati a sentirla chiamare, è una delle conduttrice più amate dal pubblico. La sua simpatia e la sua sensibilità l’hanno sempre contraddistinta. Nonostante il piede ingessato e i dolori che continua a sentire, Mara Venier resterà al timone di Domenica In fino a fine Giugno. Nelle ultime ore ha voluto aggiornare i suoi fan pubblicando una sua foto con il tutore dichiarando che dovrà tenerlo per ancora due settimane e poi vedrà il da farsi.

Era il 31 maggio quando Mara Venier ha avuto l’incidente per le scale giorno in cui doveva chiudersi la stagione di Domenica In: “Terrò il gesso per 25 giorni… E dire che il 31 maggio doveva essere l’ultima puntata. Poi, d’accordo con il direttore di Raiuno Stefano Coletta e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, abbiamo deciso di allungarci fino al 28 giugno. Ho parlato con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e vorremmo andare in onda in diretta da Rimini. Sarebbe un bel segno per la ripartenza in questa estate complicata. Vediamo, a questo punto, se riusciremo a farlo“.

Mara Venier ha quindi continuato a condurre Domenica In e per fortuna che l’ha fatto: il pubblico del programma domenicale infatti, ha potuto divertirsi guardando il suo show di intrattenimento preferito dove da sempre regnano leggerezza e divertimento. Memorabile è stata la gaffe di Zia Mara della puntata del 7 giugno 2020: convinta di non essere ripresa, Mara Venier ha mangiato un pezzo di cioccolato e si è messa a parlare al cellulare con l’amica Claudia Mori.

L’affetto sincero che personaggi del mondo dello spettacolo e fan hanno dimostrato a Mara Venier è stato davvero incredibile. Tra i vari commenti, emerge quello del cantante partenopeo Nino D’Angelo. “Sì bella pure accussì”, ha scritto. Mara ha riposto subito: “Amore mio…a presto!”