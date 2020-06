Domenica In: Mara Venier in onda con il piede ingessato Mara Venier conduce Domenica In con il piede ingessato raggiungendo, a fatica, lo studio ma poi spiega perché è voluta esserci a tutti i costi

Mara Venier, come sapete già, si è fratturata un piede ma nemmeno questo infortunio ha fermato la spumeggiante conduttrice. La Zia Mara ha condotto Domenica In con il piede ingessato. Ad aiutarla a raggiungere gli studi di Domenica In è stato il marito, Nicola Carraro e il figlio Paolo Caponi. Mara Venier è caduta dalle scale e si è fratturata il cuboide, un osso breve del tarso. La frattura, però, non ha impedito alla conduttrice di entrare negli studi di Domenica In e condurre anche la puntata del 7 maggio 2020. In onda, la presentatrice veneta racconta: "Domenica scorsa sono caduta mezz'ora prima di venire in studio. Mi sono procurata una frattura al cuboide, non sapevo nemmeno esistesse quest'osso….". View this post on Instagram A post shared by Nicola Carraro (@provo2000) on Jun 7, 2020 at 1:03am PDT Come ben sapete, la travolgente Zia Mara è un uragano che nessuno riesce a fermare. La conduttrice ha voluto esserci anche così… con il piede ingessato. Ha spiegato, però, il motivo della sua decisione: "Ho deciso di andare avanti e vi spiego anche perché. Abbiamo passato insieme questi mesi difficili e complicati, avevo paura a venire qui e non volevo continuare: poi ho deciso di andare avanti. Ora mi sembrava brutto di mollare per una frattura, voglio andare avanti con il sorriso". Arrivare nello studio non è stato affatto facile ma lei è un vero osso duro. Ad aiutarla sono state diverse persone tra cui il marito, Nicola Carraro e il figlio Paolo Caponi. Il video del suo arrivo è stato postato dal marito Nicola Carraro sui social e ha ricevuto tantissimi commenti. In tanti hanno lodato la forza di volontà della conduttrice veneta. Durante la puntata, come sempre, Mara Venier si è mostrata allegra e sorridente, un fiume in piena. La conduttrice sembra d'acciaio e niente riesce a scalfire la sua allegria. Com'era da aspettarsi, la Zia Mara ci ha riso su parlando di quello che le è successo.