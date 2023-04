Mara Venier costretta a condurre da seduta: “Sto male”

Domenica In insolita per Mara Venier, costretta a condurre da seduta a causa di un piccolo problema di salute. Mara alcuni giorni fa ha infatti ricevuto un cosiddetto colpo della strega. Non è chiaro come se l’è procurato. Fatto sta che in presa al dolore ha dovuto condurre la puntata di Domenica In.

Fonte: Rai

Mara, che è sempre molto sincera con il pubblico che la segue, ad inizio puntata ha confessato: “Ho il colpo della strega e mi sono imbottita di farmaci“. Per questo motivo ha condotto l’intera puntata da seduta per non sforzare ulteriormente la schiena. Per fortuna la puntata è arrivata al termine senza problemi e Mara ha potuto accogliere in studio tutti i suoi ospiti.

A partire da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 che ha scritto il suo primo libro. “Finché non ci sarà una prova certa che Denise non è più in vita io andrò avanti nella sua ricerca, non mi possono lasciare sospesa nel vuoto. Ci devono aiutare, non smetterò di chiederlo” – ha urlato la donna che da anni lotta per ritrovare o conoscere la verità sulla figlia.

Poi in puntata è stata la volta di Elisabetta Gregoraci che parlando di Flavio Briatore ha detto: “Lui è la mia famiglia, noi trascorriamo un sacco di tempo insieme, è il papà di mio figlio, lo conosco da più di venti anni. Ovviamente abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto, ci mandiamo a quel paese, siamo in disaccordo ma in genere viviamo molto in armonia“.

La puntata è poi culminata con una carrellata di comici al fine di rendere la giornata più allegra a lei in primis e al pubblico che la segue numeroso settimana dopo settimana.