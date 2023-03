Mara Venier e Barbara D’Urso insultate dal profilo Mediaset: “Accesso anomalo”

Senza alcuna ombra di dubbio, Mara Venier e Barbara d’Urso sono due delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, le due sono finite nel mirino del gossip per via di alcuni insulti da parte del profilo Twitter Qui Mediaset. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Brutto inconveniente per Mara Venier e Barbara D’Urso. In occasione della puntata di Domenica In andata in onda il 26 marzo 2023, la padrona di casa ha dedicato ampio spazio a Gabriella Labate. Nel corso della diretta, Barbara d’Urso è intervenuta per fare una sorpresa alla sua amica, ospite del programma.

Nel dettaglio, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, le ha inviato un video che è stato trasmesso in diretta. Poche ore dopo, il profilo Twitter Qui Mediaset si è reso protagonista di un gesto clamoroso nei confronti delle due presentatrici. Infatti, sull’account social sono apparsi degli insulti rivolti molto probabilmente alle dirette interessate. Queste sono state le parole riportate nel tweet:

Che cosa antipatica, t***e mi pare azzeccato Silvy.

Inutile dire che il post in questione è diventato virale sul web nel giro di pochissimo tempo. Tuttavia, poco dopo l’account di Mediaset è intervenuto tempestivamente in merito alla questione parlando di un attacco hacker o accesso anomalo:

Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo.

Il rapporto tra Mara Venier e Barbara D’Urso

Mara Venier e Barbara d’Urso sono legate da un’amicizia speciale. a parlarne era stata proprio la conduttrice di Domenica In qualche anno fa. Queste erano state le sue dichiarazioni: