Finiscono in lacrime Mara Venier e Fedez durante una lunga e toccante intervista a Domenica In. Un fiume in piena per parlare di un periodo di vita difficile per entrambi

Non riescono proprio a trattenere le lacrime mentre ricordano un periodo doloro per entrambi nella loro vita più recente. Mara Venier e Fedez piangono a Domenica In, di fronte alle telecamere e ai telespettatori che si commuovono insieme a loro. “Tu mi hai aiutata, ma io non ho fatto in tempo“: questa è una delle frasi più toccanti che sono state svelate durante la trasmissione.

Fedez ha raccontato a Mara Venier, nell’ultima puntata di Domenica In, la sua vita e la sua carriera, soffermandosi sui suoi più recenti problemi di salute, dalla prima all’ultima operazione.

Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire e ricordo che il pensiero di affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, certamente è traumatico.

Questa cosa, anche dopo l’intervento, anche dopo la cura, si è portata dietro degli strascichi. Io a un certo punto avevo questa volontà di fare indigestione di vita, dormivo poco, uscivo sempre, cercavo di frequentare sempre più persone.

Fedez ha avuto molti problemi, soprattutto con la terapia farmacologica:

La mia prima esperienza con i farmaci non è stata delle migliori, mi sono ritrovato a prendere 7 medicinali al giorno che mi hanno portato ad avere attacchi ipomaniacali. Ho fatto cose strambe e messo a rischio la stabilità della mia famiglia, oltre che la mia stabilità fisica. È stato difficile smetterne e uscirne fuori, non tanto per la dipendenza in sé.

Se ne sono uscito facendomi seguire a esperti e specialisti. Attualmente seguire certi percorsi, in Italia, è un privilegio e secondo me è assurdo. Credo che al pari della salute del corpo, anche quella della mente dovrebbe essere coperta dal sistema sanitario nazionale. Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità del farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti estremi. Però hai tante responsabilità e il pensiero di arrecare un danno così grande alle persone cui tieni di più è una cosa che ti frena.

Queste le parole del cantante, interrotte poi da un lungo pianto dopo un video commentato così da Mara Venier:

Io ti ringrazio, perché tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo. Non è andata.

Forse il riferimento è alla perdita del genero, Pier Francesco Forleo.