Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: aria di matrimonio per la coppia? C’è la foto con il bouquet

Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno condiviso alcuni scatti della loro partecipazione al matrimonio di un’amica. Inutile dire che i Prelemi sono stati la coppia più chiacchierata dell’evento. Oltre a ciò, non sono passati inosservati i loro stratosferici look.

Look da far invidia a chiunque quelli sfoggiati da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al matrimonio di un’amica. L’ex velino di Striscia la Notizia ha sfoggiato un elegantissimo completo dai colori beige. Per quanto riguarda l’influencer italo-persiana, invece, l’abito rosa cipria di pizzo da lei indossato non è di certo passato inosservato.

La coppia ha condiviso gli scatti dei fiori d’arancio, oltre che dei loro outfit, sui social dove gli utenti hanno riempito di reazioni e complimenti la coppia. In particolar modo, non è passata inosservata l’immagine in cui Giulia Salemi si mostra con in mano il bouquet lanciato dalla sposa.

L’influencer italo-persiana ha mostrato tutta la sua gioia per aver vinto nel lancio del bouquet, scrivendo sotto lo scatto in questione un’unica parola:

Vittoria.

Dopo la presa del bouquet in molti, dunque, si chiedono quando ci sia il grande passo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: il sogno di convolare a nozze e di formare una famiglia

Il lancio del bouquet da parte della sposa non sembra aver infastidito né tantomeno impaurito Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha immediatamente condiviso lo scatto della sua compagna. Che sia arrivato per loro l’avvicinarsi del giorno del fatidico sì? La coppia non ha mai nascosto i loro progetti per il futuro. Tra questi c’è sicuramente il matrimonio seguito dall’idea di mettere su famiglia.

Come da lui stesso dichiarato, infatti, il sogno di Pierpaolo è quello di mettere su una famiglia numerosa. Ricordiamo che l’ex velino è già papà del piccolo Leonardo, nato dalla relazione con l’ex compagna Ariadna Romero.