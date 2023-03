Mara Venier in lacrime a Domenica In: il commovente gesto di Tananai

Mara Venier piange di gioia a Domenica In per il clamoroso gesto di Tananai

Nel corso della puntata più recente di Domenica In, Tananai si è reso protagonista di un commovente gesto nei confronti di Mara Venier. Alla luce di questo, la celebre conduttrice non ha potuto fare a meno di piangere per la gioia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda il 12 marzo 2023, tra gli ospiti studio è apparso Tananai. A seguito dell’intervista, il noto cantante si è esibito dinanzi a tutto il pubblico sulle note del suo brano intitolato “Tango”, portato anche sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival Di Sanremo.

La canzone in questione parla della storia d’amore di Olga e Maxim i quali stanno affrontando la guerra in Ucraina. Una volta terminata la performance, Tananai ha avuto l’onore di ricevere il disco d’oro per il brano. Tuttavia, poco prima di lasciare lo studio, si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di zia Mara

Nel dettaglio, le ha regalato il disco d’oro. Queste sono state le sue parole:

Ma ti piace? Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro.

Dinanzi a tale episodio, Mara Venier è scoppiata in lacrime ed ha affermato che non gli era mai capitata una cosa simile. Dopo aver abbracciato e ringraziato il cantante, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: