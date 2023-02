L’anno scorso è arrivato ultimo a Sanremo. Quest’anno dice di aver preso lezioni di canto (infatti non ha mai stonato), portando sul palco dell’Ariston una ballad romantica che dietro a una storia commovente. Stiamo parlando di Tananai, che con Tango racconta la storia di una coppia ucraina. Olga e Maxim sono stati divisi dal conflitto che imperversa in Ucraina da un anno a questa parte.

A Sanremo 2023 Tananai porta Tango, un brano in gara alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo la sua esibizione, nella seconda serata della kermesse, su YouTube è anche uscito il videoclip ufficiale del brano.

Un brano diretto da Olmo Parenti per la produzione di A Thing By, che spiega il senso della canzone. Una canzone che racconta di un amore a distanza davvero molto commovente, quello tra Olga e Maxim, due ragazzi 35enne che vivono in Ucraina. Sono stati separati dall’invasione bellica dei russi.

Olga e Maxim sono due ragazzi di 35 anni originari di Smolino, una città ucraina nella provincia di Kirovohrag. La coppia ha anche una figlia. Da un anno vivono separati, a causa della Russia che ha invsso il paese.

Maxim, infatti, è un militare e lavora al fronte ormai da un anno. Olga, che lavorava come segretaria in una clinica, è scappata in Italia con la figlia Liza e dal 28 marzo 2022 vive nel nostro paese, ospiti di un italiano che vive nel quartiere Isola di Milano.

Tananai, Tango e la storia di una coppia ucraina: il videoclip con le immagini dei due giovanissimi

Nel video si vedono i filmati che la coppia si manda a distanza. All’inizio vivono insieme il loro amore e poi sono separati, in un montaggio parallelo che mostra le vite lontane di Olga e Maxim, lei a Milano con la figlia e lui a combattere in patria.