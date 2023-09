Mara Venier, la conduttrice confessa: “Vi svelo come spendo i miei soldi”

Tra pochi giorni Mara Venier tornerà in onda su Rai 1 al timone di Domenica In. In attesa di vederla di nuovo sul piccolo schermo, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’ dove non sono passate di certo inosservate alcune sue dichiarazioni. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In attesa di tornare al timone di Domenica In, Mara Venier ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’. Durante il colloquio la conduttrice si è lasciata andare ad alcune confessioni private che hanno attirato l’attenzione di tutti. Nel dettaglio, zia Mara ha rivelato come spende i suoi soldi.

Queste sono state le parole della conduttrice in merito alla questione:

Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita.

Mara Venier dice addio a Domenica In: “Questo sarà il mio ultimo anno”

In occasione della conferenza stampa organizzata per presentare la nuova stagione di Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Stando alle sue dichiarazioni, questo è l’ultimo anno che Mara Venier sarà al timone del programma.

Queste sono state le sue parole a riguardo: