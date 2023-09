Mara Venier lascia Domenica In: “Questo sarà il mio ultimo anno”

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. In occasione della conferenza stampa organizzata per presentare la nuova stagione del programma, la conduttrice ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno nella trasmissione.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Stando alle sue parole non ci sarebbe alcun dubbio. Questo sarà infatti per zia Mara l’ultimo anno di conduzione. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Mara Venier in occasione della conferenza stampa organizzata per presentare la nuova stagione del programma.

Inutile dire che la rivelazione della conduttrice ha lasciato tutti senza parole. Con queste parole Mara Venier ha annunciato di essere pronta a lasciare la conduzione del programma:

Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non credo che finirò con questo lavoro, magari farò altro.

E, proseguendo con il suo discorso, la zia Mara ha poi aggiunto che:

Domenica In è molto impegnativa e io sono fermamente convinta che bisogna lasciare quando stai in alto e non quando cadi, come mi ha insegnato Renzo Arbore. È quello che io vorrei fare. Quest’anno ero convinta di lasciare Domenica In, ma non so dire di no. È il mio tallone d’Achille.

Infine, concludendo, la conduttrice ha poi concluso la sua rivelazione con queste parole: