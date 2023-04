Mara Venier, la conduttrice si reca dai carabinieri: il motivo

Nel corso degli ultimi giorni Mara Venier sta facendo molto parlare di sé. Domenica scorsa, infatti, il nome della conduttrice, insieme a quello di Barbara D’Urso, è comparso in un post condiviso sull’account ufficiale di Mediaset che ha lasciato tutti senza parole. Proprio da qui è infatti partito un tweet in cui non sono passate inosservate le parole di offese nei confronti delle due conduttrici.

Anche se si è trattato palesemente di un errore, Mara Venier non ci sta ed è decisa ad andare in fondo a questa vicenda che l’ha vista protagonista insieme a Barbara D’Urso. Per questo motivo la conduttrice di Domenica In si è recata dai carabinieri in modo che questi possano far luce sulla vicenda.

Mara Venier ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono davanti la caserma dei carabinieri. Queste sono state le parole che hanno accompagnato le immagini pubblicate dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram:

Aspettando scuse anche private.

In seguito a quanto successo, l’account ufficiale di Mediaset è intervenuto per scusarsi e per rivelare alcuni retroscena di questa chiacchierata vicenda. Queste sono state le parole di Mediaset a riguardo:

Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.

Alle parole condivise dalla pagina, la stessa Mara Venier ha poi replicato in questo modo: