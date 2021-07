Non è un periodo facile questo per Mara Venier. La conduttrice è da mesi alle prede con un brutto problema di salute, causa di un intervento chirurgico sbagliato. Mara 2 mesi fa si è sottoposto ad un intervento ai denti che però è andato male. Dopo l’intervento ha iniziato ad accusare una paralisi facciale che le impediva ogni movimento. Ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento per cercare di risolvere il problema.

Ora pian piano sta affrontando la convalescenza e ricaricando le batterie in vista del ritorno in tv a settembre. Nel frattempo però ha voluto tributare un grosso omaggio a Maria De Filippi, che anni fa la accolse all’interno delle sue trasmissioni a Mediaset. Lo ha fatto inviando una lunga lettera al settimanale Novella 2000 in cui elogia sia la De Filippi che Maurizio Costanzo.

“Tu sei il meglio” – esordisce zia Mara. “Ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te”. Altra dote sottolineata è il “talento naturale” di Maria, colto subito in lei da Maurizio Costanzo ma anche capace lei stessa di far emergere in molti artisti come Emma, Alessandra Amoroso, Kledi, Sangiovanni e Giulia Stabile, Stefano De Martino e molti altri.

Quanto a Maurizio Costanzo: “Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie” – dice Mara.

Infine, il ricordo di quando Mara Venier avvisò Maria della proposta di tornare in Rai a “Domenica In”: “Tu mi hai detto “falla subito, di corsa, falla!”. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio”, ha rimarcato la conduttrice, concludendo il suo pensiero con il più affettuoso dei “ti voglio bene”.