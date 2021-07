Maurizio Costanzo commenta l’aborto spontaneo di Belen Rodriguez

Molto presto Belen Rodriguez potrà abbracciare la sua secondogenita Luna Marie nata dall’amore con Antonino Spinalbanese. Ma prima di questa gioia, la showgirl argentina ha dovuto affrontare anche momento difficili come quello di un aborto spontaneo. In realtà si tratta del secondo nella vita dell’artista perché un aborto c’era già stato nel periodo in cui stava insieme a Fabrizio Corona.

Belen ne parlò a Verissimo e quelle parole ancora oggi sono molto sentite. Anche Maurizio Costanzo che cura una rubrica settimanale su Nuovo Tv è ritornato sull’argomento aborto esprimendo la sua opinione.

Maurizio Costanzo commenta quanto fatto da Belen Rodriguez

Maurizio Costanzo si è complimentato per il gesto di parlarne e ha menzionato anche Meghan Markle. La Duchessa del Sussex aveva parlato anche lei di un aborto spontaneo in un lungo editoriale al New York Times dal titolo, The Losses we share.

“Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita” – ha scritto Maurizio.

E ancora: “Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”.

Belen che è veramente agli sgoccioli: molto presto potrebbe giungere la notizia che la showgirl ha dato al mondo la figlia che aspetta da Spinalbanese. Sono scaduti infatti i giorni e da un giorno all’altro la piccola potrebbe nascere. L’argentina si è detta emozionatissima e di aspettarla da un momento all’altro.