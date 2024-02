Mara Venier, lo sfogo sui social dopo la bufera: “Si sbaglia sempre”

Nel corso delle ultime ore Mara Venier si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Dopo la bufera di polemiche sul comunicato letto da lei stessa a Domenica In, la conduttrice ha voluto replicare alle critiche con una celebre citazione. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Mara Venier è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la conduttrice protagonista di un gossip è stato il comunicato pro Israele dell’ad Roberto Sergio, letto durante la puntata di Domenica In. La celebre presentatrice è è stata travolta da una una bufera di polemiche a causa del suo commento alla velina dove ha affermato che tutti i presenti erano d’accordo con l’amministratore delegato Rai.

Alla luce di quanto accaduto la donna ha trascorso momenti bui in cui ha potuto contare sul sostegno di alcuni suoi colleghi, come per esempio Fiorello. In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” Mara ha affermato di aver pianto molto e di essere stata male.

Non è tutto. La donna ha voluto condividere anche il suo stato d’animo con tutti i suoi fan attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, la donna ha condiviso una citazione della famosa canzone di Bob Marley e The Wailers, “Redemption Song” per chiedere scusa.

Le parole di Mara Venier

Queste sono state le parole che si che si leggono nel post in questione: