Mara Venier nel panico a Domenica In: un fotografo cade in diretta

Senza alcuna ombra di dubbio, Domenica In è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Anche quest’anno, al timone della conduzione del format Rai c’è sempre Mara Venier. Nel corso della puntata andata in onda domenica 15 gennaio 2023, la nota conduttrice è apparsa visibilmente preoccupata dinanzi a tutti i suoi telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier è entrata nel panico durante la messa in onda di Domenica In. La celebre conduttrice non manca mai all’appuntamento domenicale con il suo programma televisivo in onda sulle reti Rai. La puntata andata in onda il giorno 15 gennaio 2023 ha ospitato due grandi personaggi famosi: Alessia Marcuzzi e Luca Tommassini.

I due sono stati ospitati in studio per presentare il loro nuovo programma televisivo Boomerissima, il quale è andato in onda a partire dal 10 gennaio 2023 su Rai 2. Tuttavia, nel corso della loro intervista è successo qualcosa di inaspettato. Il pubblico ed i presenti in studio hanno percepito uno strano rumore il quale derivava da dietro le quinte. Alla luce di questo, la Venier si è preoccupata ed ha esclamato:

Che succede? Fatto male? Chi è?

Nel frattempo, anche Alessia Marcuzzi è apparsa visilmente spaventata dinanzi alle telecamere. Con queste parole ha commentato ciò che stava succedendo:

Oddio, è successo qualcosa? Tutto a posto?

Ad un certo punto è stato lo stesso Luca Tommasini a svelare cosa fosse successo. Sembra che un fotografo si sia reso protagonista di una caduta dietro le quinte. Malgrado l’episodio, il programma televisivo non ha subito alcuna interruzione e trasmissione è andata avanti. Alla luce di questo, pare che il professionista in questione non abbia subito nulla di grave.