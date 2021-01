Mara Venier, nuovo progetto top secret per la conduttrice? L’indiscrezione

Stando alle notizie che stanno facendo il giro del web in questi giorni, ci sarebbe un nuovo progetto all’orizzonte per una delle conduttrici tv più amate. Si tratta di Mara Venier. Infatti, stando ai rumors circolanti, la conduttrice avrebbe in serbo un film per una sua vecchia conoscenza.

Sarebbe proprio lei, Mara Vanier, ad essere la protagonista di uno dei registi più famosi al pubblico, Ferzan Ozpetek. A quanto pare, infatti, il regista avrebbe in serbo per lei un nuovo film. Ricordiamo che la regina di Domenica In ha avuto esperienze passate con il mondo del cinema. Inoltre la donna è anche molto amica del regista turco.

Nonostante le voci che circolano sull’argomento, però, oggi nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. È comunque probabile che i due possano collaborare insieme in un nuovo progetto cinematografico. Si tratta quindi di un film diretto dal regista turco a cui parteciperebbe proprio la nota conduttrice Mara Venier.

Oggi, però, Mara si gode il suo programma della domenica e l’amore del marito Nicola Carraro. Nel frattempo, il direttore Rai Stefano Coletta ha smentito le presunte voci sull’addio di Mara Vienier da Domenica In.

La conduttrice di Rai 1 ha sempre dimostrato di essere una vera e propria stakanovista e, nonostante le preoccupazioni per la salute del marito, ha sempre scelto di continuare a condurre Domenica In anche nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

L’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

L’amore tra i due è sempre più forte e la coppia non perde neanche un minuto per stare insieme e per passare del tempo accanto alla famiglia e ai nipotini. Dunque, nonostante la conduzione di Domenica In, per la conduttrice potrebbero aprirsi nuovamente le porte della recitazione, opportunità avuta grazie all’amico Ferzan Ozpetek con il quale la presentatrice ha dimostrato più volte di avere un rapporto di amicizia e di vera stima reciproca.