I protagonisti di questa simpatica storia sono un anziano nonno e la sua cagnolina Lily. Tutto è iniziato quando Hung Lay Quon ha perso il suo fidato amico a quattro zampe, dopo 14 anni d’amore.

Credit: IMMAGINE | TIANA SANDBERG

Da quel giorno, l’aniziano uomo si è lasciato travolgere dalla tristezza e da un vuoto che non riusciva a colmare. La sua famiglia non ce la faceva più a vederlo così e più volte l’aveva provato a convincere ad adottare un altro cane. Ma come poteva sostituire colui che era stato il suo migliore amico per 14 anni della sua vita?

Alla fine, ha deciso di recarsi al rifugio della sua città, non sapendo che quel giorno tutto sarebbe cambiato. L’anziano nonno vagava tra i box, ma nessun cane sembrava poter essere all’altezza del suo amico scomparso. Poi, il suo sguardo ha incrociato quello di Lily ed è scattato qualcosa.

La nipote dell’uomo ha raccontato:

Le loro personalità sembravano completarsi a vicenda, come se sapessero di aver bisogno l’uno dell’altra e la cosa più curiosa è che sono fisicamente simili! Sono rimasta senza parole, quando li ho guardati vicini. Le stesse folte sopracciglia e la stessa identica barba. Era come se mio nonno avesse trovato il suo gemello.

Lily, una compagna perfetta

Credit: IMMAGINE | TIANA SANDBERG

Dopo un solo giorno dall’adozione, il nonnino si rese conto che quel cane gli somigliava tantissimo ed era il suo partner perfetto. La nipote ha deciso di scattare delle fotografie, che ha poi pubblicato sui social network. Fotografie che sono diventate virali ed hanno fatto il giro del mondo!

Credit: IMMAGINE | TIANA SANDBERG

Quando gli abbiamo mostrato la foto, mi ha fatto un grande sorriso e ha detto: questi siamo Lily e io! Lei è la mia compagna. Chiunque si sia ritrovato a vedere una loro foto, non ha potuto fare a meno di sorridere.

Lily trascorre tutto il tempo al fianco del suo papà. Stanno insieme sul divano, durante i pasti o quando escono a fare una passeggiata.