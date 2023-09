Mara Venier, piccolo incidente per la conduttrice: cosa è successo

Mara Venier non smette mai di far parlare di sé. Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta andata in onda, la conduttrice di Domenica In si è resa protagonista di una rivelazione che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Mara ha infatti confessato al giornalista di aver subìto un piccolo incidente domestico.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sempre per essere… con quella fortuna che ho, mi è andata una matita dentro l’occhio e sono da tre ore con gli impacchi del ghiaccio. Adesso scappo da te e vado dal mio oculista.

Al momento non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio ma sicuramente la vicenda si sarà conclusa nel migliore dei modi.

Domenica In, Mara Venier lascia, l’annuncio: “Questo sarà il mio ultimo anno”

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Stando alle sue parole non ci sarebbe alcun dubbio. Questo sarà infatti per zia Mara l’ultimo anno di conduzione. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Mara Venier in occasione della conferenza stampa organizzata per presentare la nuova stagione del programma.

Con queste parole Mara Venier ha annunciato di essere pronta a lasciare la conduzione del programma: