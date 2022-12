Mara Venier positiva al Covid: l’annuncio in diretta di Fiorello

Senza alcuna ombra di dubbio Mara Venier è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Nel corso degli ultimi giorni, la donna è risultata positiva al Covid. A diffondere la notizia è stato Fiorello nel corso della diretta in onda sulle reti Rai. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier ha contratto il Covid. A farlo sapere è stata lei stessa tramite Fiorello. Infatti, quest’ultimo era in onda su Viva Rai 2 quando la celebre conduttrice gli ha inviato un messaggio per comunicargli di essere risultata positiva al tampone. Queste sono state le sue parole:

Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su di morale. Me so beccata il Covid.

Inutile dire che il celebre conduttore non ha potuto fare a meno di leggere il messaggio in diretta a tutti i telespettatori che lo stavano seguendo in quel preciso momento. Tuttavia, anche lo stesso Fiorello ha appreso in quel momento la positività della conduttrice in quanto non ne sapeva nulla. In un secondo momento si è anche scusato con lei per aver diffuso la notizia senza ottenere il suo consenso.

Tuttavia, a far emergere ulteriori dettagli in emerito alla questione è stato “Adnkronos” il quale ha fatto sapere quali sono le condizioni di salute della Venier. Stando a quanto sostiene tale fonte, la celebre conduttrice non avrebbe contratto una forma leggera del virus. Al contrario zia Mara ha una sintomatologia molto importante a causa del quale deve essere tenuta costantemente sotto controllo

Per quanto riguarda i programmi televisivi condotti da Mara, tutti i suoi fan si chiedono se la puntata di Domenica In del 25 dicembre è a rischio. Su Rai 1 andrà in onda una puntata speciale del programma sia nel giorno di Natale sia nel giorno di Capodanno. Sempre tramite “Adnkronos”, la donna ha fatto sapere: