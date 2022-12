Mara Venier, problemi di salute per la conduttrice: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Mara Venier è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che la conduttrice di Domenica In abbia contratto una brutta influenza. Ma quali sono le sue condizioni? Scopriamo insieme come sta la conduttrice più amata di sempre.

In queste ore Mara Venier è apparsa sui social dove ha fatto una confessione che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Stando alle sue parole, la conduttrice di Domenica In ha contratto un’influenza molto aggressiva e per questo motivo non sta molto bene.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non va bene, non si tratta di covid, ma è una mazzata terribile, ragazzi, non potete capire. Che p****

Sono stati molti coloro che hanno inviato alla conduttrice messaggi di auguri di pronta guarigione. Nonostante il malanno, Mara riesce sempre a condividere i momenti della sua ripresa strappando un sorriso a tutti i suoi followers.

Si può dire che questo non è proprio un bel periodo per Mara Venier. Qualche settimana fa la conduttrice di Domenica In, sempre utilizzando la sua pagina Instagram, ha rivelato che il marito Nicola Carraro ha contratto il Covid e lei lo ha scoperto poco prima di andare in onda con Domenica In.

A causa delle condizioni di salute di Mara sono molti coloro che in questi giorni si chiedono se la conduttrice sarà in onda il 25 dicembre con Domenica In. A riguardo possiamo che Mara non si è data per vinta ed ha rassicurato tutti i suoi fan che il giorno di Natale entrerà nelle case degli italiani facendo loro compagnia con una puntata speciale natalizia di Domenica In.

Non ci resta che attendere dunque l’arrivo del 25 dicembre per trascorrere il Natale insieme ad uno dei programmi più amati di sempre.