Mara Venier preoccupata per il marito: “Vorrei essere vicina a te, forza amore mio”: cosa è successo

Sono queste ore di grande ansia e preoccupazione per Mara Venier. Nella giornata di ieri, poco prima dell’inizio della puntata di Domenica In, la conduttrice ha scoperto che suo marito è stato colpito dal Covid. Nicola Carraro in questi giorni si trova a Santo Domingo e Mara è dunque impossibilitata a raggiungerlo.

Nella giornata di ieri Mara Venier è stata costretta a condurre una nuova puntata di Domenica In con un grande preoccupazione nel cuore. Come già anticipato, infatti, suo marito Nicola Carraro si trova a Santo Domingo ed è stato colpito dal Covid. Per questo la regina della tv ha deciso di scrivere per lui un dolce messaggio sui social.

Queste sono state le parole che la conduttrice di Domenica In ha scritto per suo marito Nicola dopo aver scoperto della sua positività al coronavirus:

Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo.

Inutile dire che le parole di Mara Venier hanno attirato l’attenzione di tutti. Sono stati molti coloro che hanno scritto per la conduttrice messaggi di vicinanza e affetto a causa delle grande preoccupazione che sta vivendo in queste ore.

Domenica In, Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime: il motivo

Ospite di una delle ultime puntate di Domenica In andate in onda è stato Anthony Delon il quale ha fatto alcune confessioni che hanno fatto scendere le lacrime alla padrona di casa. In particolar, parlando di sua madre, l’artista ha raccontato che, dopo essere diventata nonna, la donna ha cercato di dare ai suoi nipoti quello che non era riuscito a dare ai suoi figli.

Proprio in questo momento Mara Venier si è resa protagonista di un momento davvero particolare. La padrona di casa, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e davanti a tutti ha confessato: