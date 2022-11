Mara Venier, problemi di salute per la conduttrice: l’annuncio social fa preoccupare i fan

La conduttrice di Domenica In rivelato ai suoi social di avere il viso gonfio per un forte mal di denti

Nel corso delle ultime ore Mara Venier ha condiviso sulle sue pagine social un annuncio che ha destato una grande preoccupazione in tutti i suoi fan. La conduttrice di Domenica In ha infatti rivelato di avere il viso gonfio a causa di un forte mal di denti che in questi giorni la sta mettendo a dura prova.

Mara Venier fa preoccupare tutti i suoi fan. In queste ultime ore la conduttrice è apparsa sui social con un aspetto che ha fatto preoccupare non poco i followers. La regina delle televisione ha infatti mostrato il suo viso gonfio a causa del forte mal di denti che l’ha colpita.

Non è la prima volta che Mara Venier ha problemi di questo tipo. Forse non tutti sanno che in passato la conduttrice, a causa di un lavoro medico non riuscito, è stata costretta a convivere per un certo periodo di tempo con una paresi facciale.

In seguito, un intervento chirurgico fatto da uno specialista ha risolto il problema ed ha permesso alla conduttrice di lasciarsi alle spalle questo drammatico episodio, ormai considerato come un brutto ricordo. Riguardo il suo mal di denti la conduttrice non rivelato ulteriori dettagli, anche se si pensa che il problema non sia poi così grave.

Mara Venier e la critica del giornalista Aldo Grosso: “Domenica In è fastidiosa”

Nel corso delle ultime settimane Mara Venier è stato oggetto di critiche rivolte dal giornalista Aldo Grosso. L’uomo non ha per niente risparmiato la conduttrice ed ha speso contro di lei le seguenti parole: