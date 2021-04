Perdere la propria mamma è uno dei dolori più grandi che la vita ci mette davanti. A soffrire particolarmente per questa perdita, è stata Mara Venier. La famosa ha detto addio a sua madre nel 2015, dopo che la 90enne aveva lottato per anni con l’Alzheimer. Mara era legatissima a colei che l’ha messa al mondo e lo ha dimostrato ogni volta che è tornata a parlare di lei pubblicamente.

Il prossimo 6 maggio, la Venier pubblicherà il suo nuovo libro, edito da Rai Libri e intitolato “Mamma, ti ricordi di me?“.

Come è facilmente intuibile dal titolo, la regina della televisione italiana ha voluto riportare su carta tutto ciò che ha vissuto durante la logorante malattia di sua mamma, culminata purtroppo con la scomparsa della stessa.

Mara ne aveva già parlato pubblicamente in passato, come ad esempio quando fu ospite del Maurizio Costanzo Show nel 2016 e in altre occasioni. Ma mai si era aperta così tanto ed era andata così a fondo di questa sua vicenda personale.

L’Alzheimer è una tremenda malattia degenerativa che colpisce non solo chi ne soffre, ma indirettamente causa molto dolore e difficoltà anche alle persone vicine al malato. Persone che sono costrette a vedere il proprio caro spegnersi un po’ alla volta fino ad una tragica fine.

Mara Venier parla del suo libro

L’Alzheimer ha portato via la mia mamma, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era proprio il mio rifugio sicuro

Così Mara Venier ha iniziato il suo racconto intervistata dal settimanale Oggi.

Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto. Il libro è stato un percorso complicato, l’ho mollato per quattro anni e quando l’ho ripreso mi sono interrotta di nuovo. Io e mia mamma avevamo un rapporto simbiotico, adoravo essere figlia. Lei ha dato moltissimo amore ai miei figli, la sua malattia ci ha uniti e ci ha fatto superare vecchie ruggini

Nel suo libro, Mara Venier non ha raccontato solo di ricordi di sua madre o della sua malattia.